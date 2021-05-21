Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
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Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş

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