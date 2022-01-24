Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca, Türk kara sularına gerı itilen 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca, Türk kara sularına gerı itilen 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, Güncel, Haber

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