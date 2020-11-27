Ayva dolması nasıl yapılır? 27 Kasım Masterchef yemekleri! Ayva dolması tarifi, malzemeleri, püf noktası

Masterchef bu akşam Ürgüp Kapadokya'dan bir bölümle ekranlara gelecek. Kırmızı ve mavi takımın dokunulmazlık için yarışacağı bölümde ayva dolması yapılan tarifler arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi nedir? Ayva dolması hangi yöreye aittir?