Ayva dolması nasıl yapılır? 27 Kasım Masterchef yemekleri! Ayva dolması tarifi, malzemeleri, püf noktası
Masterchef bu akşam Ürgüp Kapadokya'dan bir bölümle ekranlara gelecek. Kırmızı ve mavi takımın dokunulmazlık için yarışacağı bölümde ayva dolması yapılan tarifler arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi nedir? Ayva dolması hangi yöreye aittir?
Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kapadokya'da çekilen bölümde yer alan tariflerden biri de Ayva dolması oldu. Peki, Ayva dolması nasıl yapılır?
AYVA DOLMASI MALZEMELERİ
- 200 gram orta yağlı dana kıyması
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 adet ayva
- 4 yemek kaşığı pekmez
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 su bardağı su
- 7 dal doğranmış maydanoz
AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?
Bir kasede kıyma, soğan, pirinç, domates salçası, tuz, karabiber ve yenibaharı birbirine karışacak şekilde yoğurun.
Ayvalar için bir kaseye limonlu su hazırlayın.
Kapak için ayvanın üst kısmını kesin.
Sabit durabilmesi için alt kısmından da küçük bir parça kesip, ayvanın içini oyun.
Oyduğunuz ayvaları ve üst kapaklarını kararmaması için limonlu suda bekletin.
Limonlu sudan çıkardığınız ayvaların içini kıyma ile doldurun ve tencereye yerleştirin.
Ayvaların üzerine pekmez ve nar ekşisini gezdirdikten sonra kapaklarını kapatın ve suyunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın.
Fokurdamaya başlayınca, ocağın altını kısın ve ayvalar yumuşayınca ocaktan alın.
Üzerine maydanoz serpiştirerek servis edin.