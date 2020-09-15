Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Aytunç Erkin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi! Aytunç Erkin kimdir?

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AYTUNÇ ERKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1975

Kaç yaşında: 45 yıl yaşında

Nereli:Kozan, Adana

Eğitim: Sakarya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

1975 yılında Adana-Kozan'da doğdu. Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Erkin gazeteciliğe 1997 yılında Aydınlık dergisinde başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabir, istihbarat şefi, editör olarak görev yaptı. Şu anda Sözcü gazetesinde editör olarak görevini sürdürmekte.