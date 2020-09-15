Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Aytunç Erkin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi! Aytunç Erkin kimdir?

Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi!
15.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:44

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aytunç Erkin hakkında araştırmalar yapılıyor. Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi!

AYTUNÇ ERKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1975

Kaç yaşında: 45 yıl yaşında

Nereli:Kozan, Adana

Eğitim: Sakarya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

1975 yılında Adana-Kozan'da doğdu. Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Erkin gazeteciliğe 1997 yılında Aydınlık dergisinde başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabir, istihbarat şefi, editör olarak görev yaptı. Şu anda Sözcü gazetesinde editör olarak görevini sürdürmekte.

İlgili Haberler

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?
Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Özçivit Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Josef De Souza Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Pazar Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Aytunç Erkin kimdir? Aytunç Erkin kaç yaşında, nereli? Aytunç Erkin hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:45:37. #1.14#
title