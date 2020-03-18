Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
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Salih Zeki Çolak, Aytaç Yalman, Güncel

Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi

Gazeteci Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Öztürk, emekli generalin eşinin ile kız kardeşinin de karantinaya alındığını ileri sürdü.

18.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:58

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, KRT'de hazırlayıp sunduğu Sisler Bulvarı programında, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili bir iddia ortaya attı.

Öztürk, eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken ölen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, eşi Belma Aytaç ile kız kardeşinin de karantinaya alındığını ileri sürdü.

"SPOR YAPARKEN NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR"

Öztürk, Aytaç Yalman'ın hastalık sürecini ve yaşananları şöyle anlattı:

"Sessiz sedasız bir komutanımız bu dünyadan göçtü. Emekli orgeneral, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman önceki gün toprağa verildi İstanbul'da.

Olay şöyle; Aytaç Yalman Paşa son derece sağlıklı, sporunu yapan bir insan. 80 yaşında Fenerbahçe Ordu Evi'nde orada, spor salonunda sporunu yapıyor. Bir gün spor yaparken nefes darlığı çektiğini ifade ediyor. Ve hemen bir özel hastaneye kaldırılıyor.

"GATA'DA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONUYOR"

Özel hastanede yapılan ilk tetkiklerden sonra 'komutanım burada biz bu işi yapamayız, sizin başka bir hastaneye gitmeniz gerekir diyorlar. Geçmişte adı GATA olan hastaneye sevk ediliyor. Orada ilk tetkikler malum rahatsızlıktan, malum virüs olduğu ifade ediliyor. Komutan pazar günü kendini iyi hissederek evine gitmek istiyor. Fakat birkaç saat sonra hayata veda ediyor.

"EŞİ VE KARDEŞİ DE KARANTİNADA"

Buraya kadar tamam, bir komutanın nasıl defnedildiğini iyi kötü biliyoruz. Hastaneden hemen oradan doğrudan alınıp, mezarlığa annesinin yanına götürülmesi, yani hiçbir tören yapılmadan, askeri arkadaşlarına bile bilgi verilmeden böyle bir olay gerçekleşiyor. Eşi Belma Hanım nerede? O da apar topar hemen hastaneye kaldırılıyor. Ve o da şu anda sözünü ettiğimiz hastanede karantina altında bulunuyor. Yalnız o değil aynı şekilde kız kardeşinin de karantina altında olduğunu biliyoruz."

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Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi

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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi

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