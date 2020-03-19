Aytaç Yalman'ın ölüm sebebi koronavirüs mü? euronews Türkçe kendi kaynaklarından doğrulattı Aytaç Yalman'ın ölüm sebebi koronavirüs mü? Euronews, kendi kaynaklarından Yalman'la ilgili iddiaları doğrulattı.

Euronews Türkçe, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü yönündeki iddiaları kendi kaynaklarından da doğrulattı.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı GATA, yeni ismiyle İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden emekli orgeneral Yalman'ın (80) ölüm nedeninin koronavirüs olduğu yönünde iddiayı ilk önce Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk gündeme taşımıştı. euronews Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Yalman'ın ölüm gerekçesi Covid-19. Ani vefatının ardından kendisine askeri bir defin töreni yapılmaması ve sade bir törenle defnedilmesi de, kimilerine göre iddiaları destekler nitelikte. Ancak, bu iddiaları reddeden Yalman'ın ailesi, kendisine koronavirüs testi yapıldığını ve testin negatif çıktığını, ölüm nedeninin zatüre olduğunu ileri sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle