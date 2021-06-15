Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz biyografisi!
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Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz biyografisi!

Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz biyografisi!
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Bu Akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan, ARC film'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Baht Oyunu'nun yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı kaleme aldığı Baht Oyunu dizisinde 'Bora' karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz mesleği nedir? Aytaç Şaşmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Bu Akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan, ARC film'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Baht Oyunu'nun yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı kaleme aldığı Baht Oyunu dizisinde 'Bora' karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz mesleği nedir? Aytaç Şaşmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

DİZİ VE FİLMLERİ

• Hekimoğlu

• Söz

• Aşk Tesadüfleri Sever 2

• Kötü Çocuk

• Baht Oyunu

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Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz biyografisi! - Haberler
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