Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz biyografisi!

Bu Akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan, ARC film'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Baht Oyunu'nun yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı kaleme aldığı Baht Oyunu dizisinde 'Bora' karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli? Aytaç Şaşmaz mesleği nedir? Aytaç Şaşmaz hayatı ve biyografisi nedir?