Aytaç Şaşmaz: İlk aşkım uğruna ponpon erkek oldum
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Aytaç Şaşmaz: İlk aşkım uğruna ponpon erkek oldum

Aytaç Şaşmaz: İlk aşkım uğruna ponpon erkek oldum
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'te bu hafta 'Baht Oyunu' dizisinin başrollerindeki Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'le eğlenceli bir sohbet var.Hakan Gence ikiliye ilk aşklarını sordu.

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'te bu hafta 'Baht Oyunu' dizisinin başrollerindeki Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'le eğlenceli bir sohbet var.

Hakan Gence ikiliye ilk aşklarını sordu. Baysel "Hatırlamıyorum" derken, Şaşmaz eğlenceli bir anısını anlatarak yanıt verdi: "İlkokulda, arka sıramda oturan sarışın kızdı. Okulda 'Gösteri yapacağız' dediler. Ponpon kızlar ve ponpon erkekler vardı. Kenan Doğulu'nun 'Güzeller İçinden' şarkısında yanımda olsun diye o gösteriye katılmıştım."

'Birbirinizi klişelere takılmadan nasıl anlatırsınız? sorusuna cevap veren Şaşmaz, 'Ben Cemre'yi ilk gördüğümde açıkçası biraz korkunçtu. Bana biraz durağan bir insanmış gibi geldi. Sonra tanıdıkça, onu anladıkça, vakit geçirdikçe çok iyi bir insan olduğunu anladım' dedi. Cemre Baysel ise, 'Tanımadığım insanları hep gözlemlerim, o yüzden benden korkmuş olabilir.' ifadelerini kullandı.

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in yeni bölümleri her cuma saat 14.00'te Hürriyet YouTube kanalında!

Kaynak: Hürriyet

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