Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören hayranının nefesi kesildi, fenalık geçirdi
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Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören hayranının nefesi kesildi, fenalık geçirdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Baht Oyunu dizisinde "Bora" karakteriyle tanınan Aytaç Şaşmaz, çekimler için gittiği yerde hayranlarıyla buluştu. Yakışıklı oyuncuyu karşısında gören bir kız fenalık geçirdi. Nefes almakta güçlük çektiği görülen gencin görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Söz ve Hekimoğlu dizileriyle dikkat çeken Aytaç Şaşmaz, başrolünde yer aldığı Baht Oyunu ile özellikle genç hayranlarının gönlünde taht kurmayı başardı. Dizi çekimleri için gittiği yerde hayranlarıyla buluşan yakışıklı oyuncuyu görenler heyecanını gizleyemedi.

KARŞISINDA GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

Hayranı olduğu Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç bir kız, heyecandan fenalaşarak şekilden şekile girdi. Nefes almakta güçlük çektiği görülen kız, çevresindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken Aytaç Şaşmaz ise bu anları tebessüm ederek izledi.

Görüntüler cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören hayranının nefesi kesildi, fenalık geçirdi
Emre İliksiz
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Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören hayranının nefesi kesildi, fenalık geçirdi - Haberler Magazin
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