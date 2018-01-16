Aytaç'a Bölge Koordinatörlüğü Görevi

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Aytaç, konseyin Akdeniz Bölge Koordinatörlüğüne atandı.

Aytaç, yaptığı yazılı açıklamada, önce insan düşüncesiyle hareket edip bu kapsamda gençlerin de daha bilinçli bireyler olmaları için çalıştıklarını ifade etti.

Ülkesine, vatanına, milletine, faydalı gençler için her zaman sahada olacaklarını belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"Şahsıma tevdi edilen bu önemli görevi de aynı düstur, düşünce ve prensiplerle üstleneceğiz. Gençler için elimizi değil, bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Tüm illerde teşkilat mensuplarıyla kısa sürede gençlere ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu görevin ağır sorumluluklarının da farkındayız. Bu vesile ile şahsıma hayırlara vesile olmasını temenni ederek, beni bu göreve layık gören başta Sayın Genel Başkanımız Mekan Görük ve genel başkan yardımcılarımıza saygı ve şükranlarımı arz ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum."