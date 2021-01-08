Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?

Türk oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, Exxen'de Enis Arıkan'ın eğlence şovuna konuk oldu. Eğlenceli kişiliği ve güzel sesiyle ilgi çeken Ayta Sözeri, internette ve sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?

Türk Sanat Müziği ve Arabesk müziğe getirdiği yorumu ve eğlenceli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Ayta Sözeri, bugün Enis Arıkan'ın Exxen'deki eğlence şovuna konuk oldu. Exxen Enis Arıkan'a konuk olan Ayta Sözeri, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında ve nereli?

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu] Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı. Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri olarak görev almıştır.

Ayta Sözeri, Gülse Birsel'in Aile Arasında filminde büyük ilgi görmüştür.