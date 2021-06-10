AYT sınav yerleri açıklandı mı? AYT Sınava giriş belgesi çıktı mı? 27 Haziran Pazar AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı nerede olacak?

AYT sınav yerleri açıklandı mı merak ediliyor. 27 Haziran tarihinde başlayacak olan AYT sınavının giriş belgesi ve sınav yerleri an itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesine girerek AYT sınav yerinizi öğrenebilirsiniz. Buradan sınava giriş belgesini çıkartabilirsiniz. Peki, AYT yerleri belli oldu mu? AYT sınavına girilecek yerler açıklandı mı? AYT sınavı nerede yapılacak? AYT sınav yerleri sorgulama!

Öğrencilerin merakla beklediği AYT sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ais sistemine girerek sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz. Peki, AYT sınavı nerelerde yapılacak? Üniversitelerde sınav yapılır mı? Sınavlar liselerde yapılacak mı? İlköğretim ve ortaokullarda mı yapılacak? Sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Sınav giriş belgesi öğrenme! AYT sınav yerleri açıklandı mı? AYT Sınava giriş belgesi çıktı mı? 27 Haziran Pazar AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı nerede olacak?

2021 YSK TARİHLERİ NE ZAMAN?

TYT sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15 'de yapılacaktır.

AYT sınavı 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10:15 'de yapılacaktır. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecektir.

YDTsınavı 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15:45 'de başlayacaktır. Sınav 120 dakika yani 2 saat sürecektir.

2021 AYT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sitesindeki duyuruya göre 2021 AYT sınav yerleri açıklandı. Buna göre Ais'e girerek sınav belgenize ulaşabilir ve sınav yeriniz neresidir öğrenebilirsiniz.

2021 AYT SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSYM SINAV YERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV BELGESİNE NEREDEN BAKILIR?

https://ais.osym.gov.tr/ sitesine girerek sınava giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Sınava giriş belgenizde sınava gireceğiniz yer yazmaktadır. Herkese başarılar dileriz...

AYT NEDİR?

AYT, YKS içinde yer alan bir sınavdır. YKS 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, AYT'de, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

AYT'nin açılımı Alan Yeterlilik Testleri'dir.