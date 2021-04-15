Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi! Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aysun Kayacı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aysun Kayacı hakkında merak edilenler. Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi. Aysun Kayacı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aysun Kayacı merak konusu oldu. İşte Aysun Kayacı hakkında merak edilen Aysun Kayacı kimdir, Aysun Kayacı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli:Üsküdar, İstanbul,

Boy: 1,72 m

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007 - 2008 yıllarında Pepsi'nin ses getiren bir reklam filminde oynadı.

2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

27 Mart 2008 tarihinde söz konusu programda, ve George Orwell'in Hayvan Çiftliği romanındaki domuz karakterine söylettiği: "Hepimiz eşitiz ama ben herkesten daha eşitim" sözlerine gönderme yaparak; "Bu ne biçim demokrasi? Benim verdiğim oy ile; ayak takımının, dağdaki çobanın oyu eşit olabilir mi?" sözleri yüzünden Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Orak ve avukatı Hacı Orhan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunularak ve "Basın Yoluyla Hakaret" suçundan Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden dava açılması istendi.

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir..