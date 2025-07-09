Ayşenur Yazıcı'ya ne oldu? Ayşenur Yazıcı'nın hastalığı ne? - SON DAKİKA

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ayşenur Yazıcı, sağlık durumuyla yeniden gündeme geldi. Geçirdiği rahatsızlık sonrası kamuoyunun dikkatini çeken Yazıcı hakkında " Ayşenur Yazıcı'nın hastalığı ne, ne oldu?" soruları kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu nasıl? Ayşenur Yazıcı'ya ne oldu? Ayşenur Yazıcı'nın hastalığı ne? İşte merak edilen ayrıntılar…

AYŞENUR YAZICI'YA NE OLDU?

Bir dönemin sevilen televizyon sunucusu Ayşenur Yazıcı, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi. 2024 ortalarında aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilen Ayşenur Yazıcı, oğlu Kerem Kürşat Yazıcı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı kan bağışı çağrısı ile hayranlarını korkutmuştu. Ünlü ismin yoğun bakım süreci ve ardından yaptığı açıklamalar, kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

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Ayşenur Yazıcı'ya ne oldu

AYŞENUR YAZICI'NIN HASTALIĞI NEDİR?

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Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu ile ilgili detaylar, ailesi ve yakın çevresi tarafından paylaşıldı. Kız kardeşi Neşenur Yazıcı, böbreklerinden birinin işlevini tamamen kaybettiğini, diğerinin ise sınırlı düzeyde çalıştığını açıkladı. Ayrıca solunum ve oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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Ayşenur Yazıcı'nın hastalığı ne

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Yazıcı'nın yakın arkadaşı Mine Özbek'in açıklamalarına göre, kalpten mideye uzanan aort damarında sızıntı tespit edildi ve bu nedenle acil bir ameliyat geçirdi. Planlanan kısa operasyon, komplikasyonlar nedeniyle yaklaşık 7,5 saat sürdü. Ameliyat sonrası organ fonksiyonlarında bozulmalar yaşandığı ifade edildi.

Tedavi sürecinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yazıcı, yeniden yürümeyi öğrendiğini, el kaslarında zayıflık olduğunu ve bazı hareketleri yapamadığını dile getirdi.