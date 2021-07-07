Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında, nereli?

Yer Gök Aşk, Hercai, Lale Devri dizilerinde rol alan başarılı isim Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında, nereli? Ayşegül Günay evli mi? Detaylar haberimizde.

Birçok dizide rol alan ve son olarak Bir Şansım Olsa programı sunucusu Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında, nereli?

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay (d. 9 Kasım 1969, Eskişehir), Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

AYŞEGÜL GÜNAY DİZİLERİ

Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran

Eşref Saati - (2008)

Derman - (2008)

Küçük Kadınlar - (2009) - Eda

Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını

Aile Saadeti - (2009) - Lamia

Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme

Lale Devri - (2010) - Sultan

Yer Gök Aşk - (2010-12) - Sultan

Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer

Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer

Asla Vazgeçmem - (2015) - Aytül

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - (2017) - Şehriye Sözer

Kuruluş Osman - (2019-2020) - Zöhre Hatun

Şuursuz Aşk - (2019) - Refiye

Hercai - (2020-2021) - Füsun Aslanbey

Bir Şansım Olsa - (2021) - Kendisi (Sunucu)