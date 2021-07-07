Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında, nereli?
Yer Gök Aşk, Hercai, Lale Devri dizilerinde rol alan başarılı isim Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında, nereli? Ayşegül Günay evli mi? Detaylar haberimizde.
Birçok dizide rol alan ve son olarak Bir Şansım Olsa programı sunucusu Ayşegül Günay kimdir? Ayşegül Günay kaç yaşında, nereli?
AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
Ayşegül Günay (d. 9 Kasım 1969, Eskişehir), Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol almıştır.
AYŞEGÜL GÜNAY DİZİLERİ
Kaybolan Yıllar - (2006) - Niran
Eşref Saati - (2008)
Derman - (2008)
Küçük Kadınlar - (2009) - Eda
Osmanlı Cumhuriyeti - (2008) - Hayat Kadını
Aile Saadeti - (2009) - Lamia
Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme
Lale Devri - (2010) - Sultan
Yer Gök Aşk - (2010-12) - Sultan
Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011) - Şehriye Sözer
Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012) - Şehriye Sözer
Asla Vazgeçmem - (2015) - Aytül
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - (2017) - Şehriye Sözer
Kuruluş Osman - (2019-2020) - Zöhre Hatun
Şuursuz Aşk - (2019) - Refiye
Hercai - (2020-2021) - Füsun Aslanbey
Bir Şansım Olsa - (2021) - Kendisi (Sunucu)