Ayşegül Aldinç sahne performansı ile herkesi derinden etkiledi
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Ayşegül Aldinç sahne performansı ile herkesi derinden etkiledi

Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimlerin konser maratonu start aldı

29.12.2019 03:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 03:41
Ayşegül Aldinç sahne performansı ile herkesi derinden etkiledi

konserleri kapsamında önceki akşam Etiler 'de sahne alan Ayşegül Aldinç, sahne performansı ile izleyenlerden tam not aldı.

Açık alan da gerçekleşen konserde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere teşekkürleriyle konsere başlayan Aldinç, "Bu soğukta buraya gelerek alanı doldurdunuz. Hareketli şarkılar ile yerimizde durmayacağız." dedi. 62 yaşındaki Ayşegül Aldinç, sahne performansı ile büyük alkış topladı.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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