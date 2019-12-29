Ayşegül Aldinç sahne performansı ile herkesi derinden etkiledi
Yeni yıla sayılı günler kala ünlü isimlerin konser maratonu start aldı
Yılbaşı konserleri kapsamında önceki akşam Etiler Akmerkez'de sahne alan Ayşegül Aldinç, sahne performansı ile izleyenlerden tam not aldı.
Açık alan da gerçekleşen konserde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere teşekkürleriyle konsere başlayan Aldinç, "Bu soğukta buraya gelerek alanı doldurdunuz. Hareketli şarkılar ile yerimizde durmayacağız." dedi. 62 yaşındaki Ayşegül Aldinç, sahne performansı ile büyük alkış topladı.& ;