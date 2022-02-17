Ayşecan Tatari, Kızının Doktorundan Gelen Mesajı İfşa Etti

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlendi.

Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.

MESAJI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.

"DEDİKODU YAPIYORLAR"

Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

HASTANE İLETİŞİME GEÇTİ

Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" diye sordu.

Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından sonra hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ifade etti.

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

Ayşecan Tatari kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayşecan Tatari, 14 Mart 1989 İstanbul'da doğdu. 32 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Annesi ünlü sanatçı Aliye Uzunatağan'dır. İstanbul İtalyan Lisesi'nde öğrenimini tamamlayan Ayşecan Tatari, annesinin izinden giderek oyunculuk yapmaya başladı. İlk deneyimini Çocuklar Duymasın dizisinde yaşadı. Fenomen haline gelen dizide dört sezon boyunca Haluk ve Meltem'in kızı olan Duygu karakterine hayat verdi. Ardından ise oyunculuk eğitimi almak için ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitti. Türkiye'ye dönünce özel özel bir tiyatroya katıldı. Sonrasında İBB Şehir Tiyatroları'na geçti. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile hayatını birleştirdi. Ünlü çiftin 2020 yılında Müjgan adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

Henüz çocukken Tatar Ramazan Sürgünde filminde kamera karşısına geçen Tatari'nin oynadığı yapımlar arasında Evdeki Yabancı, Çocuklar Duymasın, Çocuklar Ne olacak ve Yılanların Öcü dizileri bulunuyor.

AYŞECAN TATARİ ÖZEL HAYATI

Ayşecan Tatari, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlendi.

Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.