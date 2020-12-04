Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, nereli? Ayşecan Tatari eşi kim?

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile hatırladığımız Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, nereli? Ayşecan Tatari eşi kim?

Oyunculuk kariyerine dokuz yaşındayken Evdeki Yabancı dizisi ile başlayan başarılı oyuncu Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında, nereli? Ayşecan Tatari eşi kim?

AYŞEN TATARİ KİMDİR?

Ayşecan Tatari, 14 Mart 1989, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. Annesi sanatçı Aliye Uzunatağan'dır. İstanbul İtalyan Lisesi'nde öğrenimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon "Duygu" rolünü canlandırmıştır. Ardından oyunculuk eğitimi almak üzere ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitti. Türkiye'ye dönünce özel özel bir tiyatroya katıldı. Sonrasında İBB Şehir Tiyatroları'na geçti.

AYŞEN TATARİ DİZİLERİ

2000 Evdeki Yabancı

2003 Çocuklar Duymasın

2004 Çocuklar Ne Olacak

2015 Yılanların Öcü

AYŞEN TATARİ EŞİ KİM?

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evlendi. Sefirin Kızı'nda yer alan oyuncu 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir doğumlu. Çiftin 1 kızları bulunmaktadır.