Prof. Dr. Ayşe Yüksel kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?

Ayşe Yüksel kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel hayatı ve biyografisi nedir?

Ayşe Yüksel kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Prof. Dr. Ayşe Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

1958 yılında dünyaya geldi. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan (FNHYO) mezun oldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Halk Sağlığı alanında yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitede aynı bölümde 1991 yılında doktorasını tamamladı.

1984-2000 yılları arasında Türkiye Ulusal Lepra Tarama Çalışması-Destekleyen Kuruluş: Sağlık Bakanlığı, Cüzamla Savaş Derneği-Emmaus Lepra İsviçre- Araştırma Ekibi Üyesi olarak çalıştı.

1980-2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde ünite sorumlusu olarak yer aldı.

2001-2015 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

2003-2007 yıllarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürüttü.

2005-2010 yıllarında Van'da Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulu Üyeliği yaptı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Teşekkür Belgesi-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Hemşirelik Müdürlüğü – 11 Aralık 1985

"V. Doç. Dr. Etem Utku Bilim ve Araştırma Ödülü-1988 (Dünya Cüzam Günü Anısına Cüzamla Savaş Derneği).

Meslekte Başarı Ödülü – Kozyatağı Rotary Kulübü-08-03-2005

Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2013 TTB Ankara