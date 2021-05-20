Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi!

Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

1997 yılında Ruhsar dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Ayşe Tunaboylu, son günlerde "Kefaret" dizisiyle gündeme gelmektedir. Peki Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Merak edenler ve araştıranlar için Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi, yer aldığı film ve diziler.

Son günlerde Kefaret dizisindeki "Ayşe Çandır" karakteriyle adından sıkça söz ettiren Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu aslen nereli, kaç yaşındadır? İşte Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi.

AYŞE TUNABOYLU KİMDİR?

Ayşe Tunaboylu 28 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümü mezunu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. 1997 yılında Ruhsar dizisiyle ilk kez televizyonda yer alan Ayşe Tunaboylu son günlerde"Kefaret" dizisindeki "Ayşe Çandır" karakterine hayat vermektedir.

YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kefaret 2020- Ayşe Çandır

Yeni Hayat 2020

Her Yerde Sen Leyla Günbakan 2019

Hayat Ağacı 2014

Şeytan-ı Racim 2013

Umutsuz Ev Kadınları Elif'in annesi 2013

Galip Derviş Perihan Sokak (Konuk Oyuncu) 2013

İffet İffet'in halası 2011

Çakıl Taşları Sevil'in annesi 2010

Zincirbozan Nazmiye Demirel 2007

Aynı Çatı Altında Melahat 2006

Balans ve Manevra Zuhal 2004

Aliye Hasibe 2004

Yıldızların Altında Penceredeki Kadın 2002

Aşkım Aşkım 2001

Dedem, Gofret ve Ben 2001

Hiç Yoktan Aşk 2000

Çarli İş Başında 2000

İkinci Bahar 1999

Salkım Hanımın Taneleri 1999

Yılan Hikayesi Güzin 1999

Yasemince 1997

Ruhsar 1997

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Hande Erçel Deniz Çakır
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Arslan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 10:58:57. #1.11#

title