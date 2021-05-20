Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi!
1997 yılında Ruhsar dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Ayşe Tunaboylu, son günlerde "Kefaret" dizisiyle gündeme gelmektedir. Peki Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu kaç yaşında, nerelidir? Merak edenler ve araştıranlar için Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi, yer aldığı film ve diziler.
Son günlerde Kefaret dizisindeki "Ayşe Çandır" karakteriyle adından sıkça söz ettiren Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu aslen nereli, kaç yaşındadır? İşte Ayşe Tunaboylu'nun biyografisi.
AYŞE TUNABOYLU KİMDİR?
Ayşe Tunaboylu 28 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümü mezunu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. 1997 yılında Ruhsar dizisiyle ilk kez televizyonda yer alan Ayşe Tunaboylu son günlerde"Kefaret" dizisindeki "Ayşe Çandır" karakterine hayat vermektedir.
YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Kefaret 2020- Ayşe Çandır
Yeni Hayat 2020
Her Yerde Sen Leyla Günbakan 2019
Hayat Ağacı 2014
Şeytan-ı Racim 2013
Umutsuz Ev Kadınları Elif'in annesi 2013
Galip Derviş Perihan Sokak (Konuk Oyuncu) 2013
İffet İffet'in halası 2011
Çakıl Taşları Sevil'in annesi 2010
Zincirbozan Nazmiye Demirel 2007
Aynı Çatı Altında Melahat 2006
Balans ve Manevra Zuhal 2004
Aliye Hasibe 2004
Yıldızların Altında Penceredeki Kadın 2002
Aşkım Aşkım 2001
Dedem, Gofret ve Ben 2001
Hiç Yoktan Aşk 2000
Çarli İş Başında 2000
İkinci Bahar 1999
Salkım Hanımın Taneleri 1999
Yılan Hikayesi Güzin 1999
Yasemince 1997
Ruhsar 1997