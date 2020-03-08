Ayşe Tuba Arslan'ın babası Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret etti
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Dünya Kadınlar Günü, Serdar Arslan, Ayşe Tuba , Güncel

Ayşe Tuba Arslan'ın babası Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret etti

Eskişehir'de, eski eşi tarafından geçen yıl ekim ayında kesici aletle yaralandıktan 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarı başında dua etti.

08.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:55
Ayşe Tuba Arslan'ın babası Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret etti

Eskişehir'de, eski eşi tarafından geçen yıl ekim ayında kesici aletle yaralandıktan 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuba AArslan'ın babası Serdar Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarı başında dua etti.

Kabrin başında gazetecilere açıklama yapan Arslan, dünyadaki tüm kadınların kıymetli olduğunu söyledi.

Kızı dahil hiçbir kadının böyle bir ölümü hak etmediğini belirten Serdar Arslan, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Yaşanan onca şeyden sonra hala kadın cinayetlerinin olması çok üzücü. Her canlı ölümü tadacak, fakat bu acı çok başka" ifadelerini kullandı.

Arslan, kadın cinayetlerinin engellenmesi için daha fazla önlem alınmasını da istedi.

"O benim bir tanecik çiçeğimdi" diyerek kızına özlemini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bana, 'Baba biz birbirimize yeteriz' diyordu. Bir sene boyunca kızımı işe getirip götürdüm. Hastalanıp hastaneye yatınca o katil fırsatını bulmuş. Kızıma pusu kurmuş. Kızıma satırla vurunca Ayşe dizinin üstüne çökmüş, aman dilemiş. En vahşi yaratık dahi bunu bir insana yapamaz. Bu nasıl vahşet? Bu nasıl bir kin Allah'ım? Savaş anında insan düşmanına böyle eziyet etmez. Kızımın 44 gün boyunca başında bekledim. Mumya gibi sarılıydı. Günde 5 dakika görüyordum. 10 gün sonra sağ elini oynattı. Elini tuttum, öptüm, okşadım, 'Yavrum baban geldi' dedim. Ona, 'Babanı bırakıp gitme, dayan yavrum' dedim. Her gün Allah'a dua ettim. Allah kızımı daha çok seviyormuş, onu aldı. Ocaklar sönüyor, dağılıyor. Yavrular yetim kalıyor. Bu gidişata bir 'dur' dememiz lazım."

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı.

Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Tutuklanan Yalçın Özalpay'ın "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Ayşe Tuba Arslan'ın babası Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ayşe Tuba Arslan'ın babası Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret etti

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