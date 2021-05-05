Ayşe Senem Göral kimdir? Küçük Düşler Büyük İşler sunucusu Ayşe Senem Göral kaç yaşında, nereli?
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Ayşe Senem Göral kimdir? Küçük Düşler Büyük İşler sunucusu Ayşe Senem Göral kaç yaşında, nereli?

Ayşe Senem Göral kimdir? Küçük Düşler Büyük İşler sunucusu Ayşe Senem Göral kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Küçük Düşler Büyük İşler adı program ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe Senem Göral kimdir? Küçük Düşler Büyük İşler sunucusu Ayşe Senem Göral kaç yaşında, nereli? Ayşe Senem Göral mesleği nedir? Ayşe Senem Göral hayatı ve biyografisi nedir?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Küçük Düşler Büyük İşler adı program ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe Senem Göral kimdir? Küçük Düşler Büyük İşler sunucusu Ayşe Senem Göral kaç yaşında, nereli? Ayşe Senem Göral mesleği nedir? Ayşe Senem Göral hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYŞE SENEM GÖRAL KİMDİR?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Küçük Düşler Büyük İşler adı program ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe Senem Göral, 1999 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden 2003 yılından mezun olmuştur.

Ayşe Senem Göral ile ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri de kaç yaşında olduğudur. Senem Göral, 5 Mayıs 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. Senem Göral, 2020 itibariyle 39 yaşındadır. Ayşe Senem Göral 5 Mayıs doğumlu ve Boğa burcudur.

ÖZEL HAYATI

Ayşe Senem Göral, Yusuf Göral ile evlidir ve bu evliliğinden bir tane erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Babasının ismi ise Recep Tıngır'dır. Instagram üzerinden sık sık eşi ve çocukları ile paylaşımlar yapmaktadır. Instagram kullanıcı hesabı 'aysesenem' şeklindedir. haberler.com

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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