Ayşe Şasa kimdir? Ayşe Şasa kaç yaşında, neden vefat etti? Ayşe Şasa kitapları ve senaryoları!

Senaryolarıyla ve kitaplarıyla büyük beğeni toplayan bir isim olan Ayşe Şasa hakkında Ayşe Şasa kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Pek çok yapımını piyasaya sürmüş olan Ayşe Şasa kaç nereli? Ayşe Şasa kaç yaşında, neden vefat etti? Ayşe Şasa kitapları ve senaryoları! Ayşe Şasa hayatı ve biyografisi!

Ayşe Şasa kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ayşe Şasa'nın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Peki, Ayşe Şasa kaç yaşında, neden vefat etti?

AYŞE ŞASA KİMDİR?

Çerkez bir anne ve yarı Çerkez yarı Kürt bir babadan dünyaya gelen Ayşe Şasa, 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu, 1960 yılında mezun oldu. Robert Kolej'in İdari Bilimleri Bölümü'ne devam etti(1963-1965).

1963 yılından itibaren senaristlik yaptı. Bu yıllarda kendisini Marksist olarak tanımlıyordu. Kemal Tahir ile güçlü bir dostluk kurdu ve bu dostluğun onun üzerinden derin etkileri oldu. Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi filmlere imza attı. 1993 yılında sinemayla ilgili Yeşilçam Günlüğü adlı denemeleri yayınlandı.

Başından üç evlilik geçti. İkinci evliliğini Ünlü Yönetmen Atıf Yılmaz ile yaptı.

1980'li yıllarda ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirdi. Doktorlar şifozren tehşisi koydu. On yıllık inziva dönemi sırasında sinema piyasasından tamamen çekildi. Bu süreçte yanında 3. eşi olan Bülent Oran vardı. Bu dönemden sonra, düşünsel anlamda kendisini değiştirdi, daha bilimsel/sezgici bir hayat sürmeye başladı. Bu yeni yaşam tarzı, eserlerine de yansıdı. İbn Arabi ve Andrei Tarkovsky üzerinde derin düşüncelere sahiptir.

16 Haziran 2014 tarihinde bir süre tedavi gördüğü zatürre rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetmiş ve Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedilmiştir.

AYŞE ŞASA KİTAPLARI

Bir Ruh Macerası (2009-11)

Yeşilçam Günlüğü

Düş Gerçeklik Sinema (Sadık Yalsızuçanlar-İhsan Kabil-Ayşe Şasa)

Delilik Ülkesinden Notlar

Şebek Romanı

Vakte Karşı Sözler (Ömer Tuğrul İnançer - Ayşe Şasa - Berat Demirci)

Senaryo

Kanayan Bosna (1993)

Her Gece Bodrum (1992)

Hiçbir Gece (1989)

Arkadaşım Şeytan (1988)

Gramofon Avrat (1987)

Merdoğlu Ömer Bey (1986)

Ölmez Ağacı 1984)

Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (1983)

Hacı Arif Bey (1982)

Deli Kan (1981)

Kambur (1973)

Utanç (1972)

Cemo (1972)

Battal Gazi Destanı (1971)

Unutulan Kadın (1971)

Güllü (1971)

Yedi Kocalı Hürmüz (1971)

Köroğlu (1968)

Cemile (1968)

İlk ve Son (1968)

Harun Reşid'ın Gözdesi (1967)

Balatlı Arif (1967)

Kozanoğlu (1967)

Ah Güzel İstanbul (1966)

Toprağın Kanı (1966)

Murat'ın Türküsü (1965)

Son Kuşlar (1965)

Çapkın Kız (1963)

Dinle Neyden (2008)