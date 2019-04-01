Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğlu'na Övgü Yağdırdı

Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği seçim sonuçlarında YSK Başkanı Sadi Güven'den ilk açıklama geldi. Güven, yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre Ekrem İmamoğlu önde" dedi.

Bu açıklamanın ardında ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'n tebrik mesajları gelmeye başladı.

İMAMOĞLU'NA ÖVGÜ YAĞDIRDI

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde gitmesiyle alakalı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, İmamoğlu'na övgü yağdırdı. Özyılmazel, İmamoğlu'nu fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Ekrem İmamoğlu duruma hakimiyeti, seçim gününü yönetişi, kararlılığı, sabrı, üslubunu bozmayışı ile kalbimizi kazandı. İstanbul'un yeni başkanı hoş geldiniz!"

OY KULLANMAYANLARA SİTEM ETTİ

Özyılmazel, paylaşımında oy kullanmayanlara da "Ha bir de amaann oy versem ne değişecek ki? Fikriyle sandığa gitmeyen arkadaşlara sözüm var; gördünüz mü ne değişecek?" diyerek sitem etti.

Oyuncu Zerrin Tekindor ise Özyılmazel'in paylaşımını beğenerek destek oldu.