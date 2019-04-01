Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğlu'na Övgü Yağdırdı
YSK Başkanı Sadi Güven'in önde olduğunu duyurduğu Ekrem İmamoğlu'na ünlü isimlerden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. İmamoğlu'na bir destek de Ayşe Özyılmazel'den geldi.
Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği seçim sonuçlarında YSK Başkanı Sadi Güven'den ilk açıklama geldi. Güven, yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre Ekrem İmamoğlu önde" dedi.
Bu açıklamanın ardında ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'n tebrik mesajları gelmeye başladı.
İMAMOĞLU'NA ÖVGÜ YAĞDIRDI
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde gitmesiyle alakalı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, İmamoğlu'na övgü yağdırdı. Özyılmazel, İmamoğlu'nu fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Ekrem İmamoğlu duruma hakimiyeti, seçim gününü yönetişi, kararlılığı, sabrı, üslubunu bozmayışı ile kalbimizi kazandı. İstanbul'un yeni başkanı hoş geldiniz!"
OY KULLANMAYANLARA SİTEM ETTİ
Özyılmazel, paylaşımında oy kullanmayanlara da "Ha bir de amaann oy versem ne değişecek ki? Fikriyle sandığa gitmeyen arkadaşlara sözüm var; gördünüz mü ne değişecek?" diyerek sitem etti.
Oyuncu Zerrin Tekindor ise Özyılmazel'in paylaşımını beğenerek destek oldu.
-
ooo başkan seçildi ya şimdi herkes imamoğlucuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
GELİŞİM ANCAK DEĞİŞİMLE OLUR HADİ HAYIRLISICevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Bu adam hak etti başkanlığı inşallah güzel bir şekilde yönetir yolun açık olsunCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
-
Neden kaybetti?Sen kazandığın yerlerin kıymetini bilmez yatırımını oralara yapmaz boşlarsan, yeni yerler kazanmak için oralara yatırımlarını yoğunlaştırır yalakalık yaparsan kazandığın yerleri de kaybedersin. Halbuki kazandığın yerleri ihya etseydin de kazanamayan ilçeler sana hayranlıkla bakıp sen onlara koşacağına onlar sana koşsaydı. . .Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
-
YENİ KAN YENİ CAN YENİ BAŞKAN HAYIRLI UĞUR OLSUN SAYIN BAŞKANIM.Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır