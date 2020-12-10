Ayşe Kökçü kimdir? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi! Ayşe Kökçü kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ayşe Kökçü, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ayşe Kökçü hakkında merak edilenler. Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi. Ayşe Kökçü kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayşe Kökçü merak konusu oldu. İşte Ayşe Kökçü hakkında merak edilen Ayşe Kökçü kimdir, Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYŞE KÖKÇÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mayıs 1955

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: İstanbul

İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, tiyatro çalışmalarının yanı sıra, sinema ve televizyon filmlerinde de rol almaktadır. Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Avni Yalçın'la ve tiyatrocu Salih Sarıkaya ile evlenip ayrıldı. Bizimkiler dizisindeki "Nazan" karakteriyle tanınan Kökçü, tiyatro ve TV dışında, sinema filmlerinde de rol aldı.

2014 yılında ''Tanıklar'' adlı dizide Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı canlandırmıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar

• Size Öyle Geliyorsa Öyledir

• Bir Başkası

• Lüküs Hayat

• Kanlı Nigar

• Vanya Dayı

• Çulsuzlar

Filmografisi

• Şevkat Yerimdar - 2017

• Ne Münasebet - 2015

• Kardeş Payı - 2014

• Yalancı Yarim - 2006

• Eylül - 2005

• Nefes Nefese - 2005

• Yazlıkçılar - 1993

• Bizimkiler - 1989

• Aşık Oldum - 1985

• Çıplak Vatandaş - 1985