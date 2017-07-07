Ayşe Hanım, Kosgeb Desteğiyle Patron Oldu

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde ev kadını 31 yaşındaki Ayşe Ceylan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) 30 bin liralık hibe desteği alarak dükkan açıp kendi işinin patronu oldu.



Tüm gününü ev işleri yaparak geçiren Ayşe Ceylan, iş hayatına atılmak için girişimcilik kursuna katıldı Ardından da KOSGEB'den aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle 10 metrekarelik dükkan açıp, kendi ürettiği turşu, pekmez, zeytin, şalgam ve limonata satmaya başladı. Sattığı her ürünü kendisi imal eden Ceylan'ın müşterileri de, organik ürünler bulabilmenin kolaylığını yaşadı.



Devlet desteği ile kendi işini kurup kendi işinin patronu olmak istediği için kolları sıvadığını belirten Ayşe Ceylan şunları anlattı:



"Kursu bitirdikten sonra turşu dükkanı açmaya karar verdim. 4 yıldır da kendi işimin patronuyum. İşlerim çok iyi. Ev kadınları aslında kendi işini yapabilirler. Yapmayı sevdikleri bir yiyecek, bir içecek dahi onlar için bir meslek haline gelebilirler. Turşuyu, şalgamı, zeytini, pekmezi, nar ekşisini, limonatayı kendimiz yapıyoruz."



Ayşe Ceyhan, Erdemli İlçesi'nde KOSGEB tarafından verilen hibe desteklemesinden ilk yararlanan kişinin de kendisi olduğu hatırlatın iş kurmak isteyenlere girişimcilik kurslarını önerdi. - Mersin