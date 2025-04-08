Ayşe Birgör kimdir, Ayşe Birgör evli mi?
Magazin gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşe Birgör izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşe Birgör kaç yaşında, nereli? Ayşe Birgör hayatı ve biyografisi! Ayşe Birgör kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ayşe Birgör hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayşe Birgör kimdir? Ayşe Birgör kaç yaşında, nereli? Ayşe Birgör hayatı ve biyografisi!
AYŞE BİRGÖR KİMDİR?
Doğum: 3 Kasım 1977 (47 yıl yaşında), İstanbul
3 Kasım 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen müzisyen, şarkıcı, Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Müzik tutkunu bir ailedendir. Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra 1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazandı. Konservatuar eğitiminin devam ettiği yıllarda sesinin güzelliğini keşfeden müzik yapımcıları 1996 yılında Ayşen Birgör'e ilk albümünü yaptılar.
"Gecem" adlı ilk albümüyle müzik sektöründe 'Ben de varım' diyen Ayşen Birgör; başta Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Çelik olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.
Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.
Profesyonel Müzik hayatının 2. Albümü olan "Bambaşka" için 2009 yılının başında Taşkın Sabah'la çalışmalara başlayan Ayşen Birgör, müzik sektörünün yeni firmalarından biri olan Müzikram Yapım'la anlaştı.
Müziği çok iyi bilen ve ülkemizin son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en iyi yorumculardan biri olan Ayşen Birgör'ün en büyük hedefi, Türk Müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.
MÜZİK VE PROGRAM ÇALIŞMALARI
İlk albümünü 1996 senesinde Gecem ismi ile müzik piyasasına sürmüştür. Bir çok usta sanatçıya vokallik yapan Ayşen Birgör bir dönem Atv kanalında yayınlanan Böyle mi Olacaktı isimli dizinin şarkısını seslendirmiştir. Bir çok önemli marka ve radyoların reklam cıngıllarını da başarı ile seslendirmiştir.
Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.
TRT1 kanalında Akşam Sefası programında solist olarak yer almış ardından TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2009 yılında Bambaşka adlı ikinci albümünü çıkarmıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.
Müzik, ses ve sahne hakimiyeti Türkiye'nin son yıllarda yetirdiği en iyi yorumcular arasında yer almaktadır. En büyük hedefi ise Türk Müziğinin vazgeçilmez ve unutulmaz isimlerinden birisi olmaktır.
Günümüzde TRT Müzik ekranlarında Yıldızlar Altında programını sunmakta ve aynı zamanda solist olarak sanatını icra etmektedir.
DİSKOGRAFİ
Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı · 2020
Kış Bahçesi · 2019
Hatıram Olsun 3 · 2018
Zübeyde Yalın Öktem Besteleri - Hatıram Olsun 2 · 2015
Hatıram Olsun / Zübeyde Yalın Öktem Besteleri · 2013
Şiirine Kavuşan Şarkılar · 2013
Bambaşka · 2010
Gecem · 1996
POPÜLER ŞARKILARI:
Ah Bir Aşık Olsam
Alışamam Ki
Bence Pişmansın
Bir Demet Yasemen
Biraz Geç Kaldın
Boşver
Bu Can Senin
Feryat
Gecem
Gönül Kuşum
Hayra
Kış Bahçesi
Kör Olmuşsun
Manolyam
Naz Çiçeğim
Ne Emekler Verdim
Ne Güzeldi O Yıllarım
Ne Olur
Perisin Masallarda
Peşindeyim
Seninle Başladı
Sevme Bensiz
Şarkılarda Buluştuk
Unuttun Beni
Unutur Sanırlar
Var mı Böyle Bir Sevda
Yalan mıydı
Yar İsmin Dağlarda
Yeminliyim Ben
Yine Yağmur
MÜZİĞİNİ YAPTIĞI TV DİZİLERİ:
Böyle mi Olacaktı (1997)
ÖZEL HAYATI
Özel hayatını gizli yaşamayı seven büyük usta evli mi, eşi kimdir sorularına ise yanıt yok.