AYŞE BARIM DAVASI SON DAKİKA | Ayşe Barım davasında duruşma yapılmadı mı, son durum nedir?

Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan ünlü menajer Ayşe Barım'ın yargı sürecine ilişkin yaşanan son gelişmeler, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Dava dosyasındaki iddialar ve mahkeme sürecinde yaşanan her yeni adım, hem sanat camiasında hem de kamuoyunda dikkatle izleniyor. Peki, Ayşe Barım davasında planlanan duruşma gerçekleşti mi, karar ne oldu? Ayşe Barım davasında neler yaşandı? İşte, merak edilen detaylar…

AYŞE BARIM DAVASINDA SON DURUM NEDİR, DURUŞMA YAPILMADI MI?

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşma, davaya ilişkin merak edilen pek çok başlığın netleşmesine neden oldu.

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Ayşe Barım davasında duruşma yapılmadı mı

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Duruşmada savunma yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak kimseyi yönlendirmediğini ifade etti ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Barım, ayrıca sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalmasının kendisi açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Bu beyan doğrultusunda mahkemeden tahliye talep eden Barım'ın talebi ise reddedildi.

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Ayşe Barım davasında son durum nedir

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Mahkeme heyeti, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, yargılamanın bir sonraki aşamasının 1 Ekim 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi. Böylece kamuoyunun yakından izlediği dava süreci, ekim ayında devam edecek yeni duruşma ile sürdürülecek.

Yargılama sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise, tanık sıfatıyla dinlenilmesi planlanan ünlü isimler hakkında verildi. Mahkeme, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler ve Enver Aysever'in de yer aldığı 12 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Bu isimlerin bir sonraki celsede hazır bulunması bekleniyor.