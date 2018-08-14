Ayşe Arman, Özlediği Eşi İçin Müstehcen Paylaşım Yaptı

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Ayşe Arman eşi Ömer Dormen ile özel hayatını çoğu kez takipçileriyle paylaşıyor. Kocası ile olan cinsel hayatı konusunda ifşalarda bulunan Ayşe Arman bu kez yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yurt dışında çalışan eşinin gelmesini dört gözle bekleyen Ayşe Arman, seksi pozunu müstehcen bir notla paylaşması dikkat çekti.

"EVİ VE ATÖLYEYİ ONA HAZIRLIYORUM"

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren Ayşe Arman, "Günaydııııın ?Biliyorum, hayatta bi sürü şey oluyor. Ama ben tek bi şeye kilitlendim. Bu hafta kocam geliyoooooo!!!!! Evi, ve atölyeyi ona hazırlıyorum. Eksikler vardı, elimden geldiğince tamamlamaya çalışıyorum. Bir gece de atölyeye atim onu diyorum :)))) Bu kare, dünden" notuyla paylaşım yaptı.