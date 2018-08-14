Ayşe Arman, Özlediği Eşi İçin Müstehcen Paylaşım Yaptı
Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından eşine yaptığı mahrem mesajlı gönderisi sosyal medyada olay oldu.
Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Ayşe Arman eşi Ömer Dormen ile özel hayatını çoğu kez takipçileriyle paylaşıyor. Kocası ile olan cinsel hayatı konusunda ifşalarda bulunan Ayşe Arman bu kez yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yurt dışında çalışan eşinin gelmesini dört gözle bekleyen Ayşe Arman, seksi pozunu müstehcen bir notla paylaşması dikkat çekti.
"EVİ VE ATÖLYEYİ ONA HAZIRLIYORUM"
Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren Ayşe Arman, "Günaydııııın ?Biliyorum, hayatta bi sürü şey oluyor. Ama ben tek bi şeye kilitlendim. Bu hafta kocam geliyoooooo!!!!! Evi, ve atölyeyi ona hazırlıyorum. Eksikler vardı, elimden geldiğince tamamlamaya çalışıyorum. Bir gece de atölyeye atim onu diyorum :)))) Bu kare, dünden" notuyla paylaşım yaptı.
YORUMLAR (34)
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Son cirpinislar, ne yapsaniz zorlama, olmuyor. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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alhak polisleri gelmiş hemen.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu adam ne kadar zevksizmiş!!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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kadın dediğin böyle olmalı. ekeğine hissettirmeli kadınlığını ki; erkeği de cömertçe vesin sevgisini. saklamasın sevginin bir kısmını baka kadınlara:)))Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu 2, malzeme bulmak için evleniyorlar galiba.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır