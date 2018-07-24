"Ayrılsak da Beraberiz"in Berna ve Teoman'ı Yıllar Sonra Bir Arada
Ayrılsak da beraberiz dizisi ile gönüllerde taht kuran Janset ve Hakan Yılmaz yıllar sonra bir araya geldi. Janset sosyal medya hesabından Hakan Yılmaz ile fotoğrafını paylaşarak" Yıllar sonra" notuyla takipçilerini duygulandırdı.
Bir dönem izleyenleri ekrana kitleyen fenomen dizi Ayrılsak da Beraberiz dizisinin yıldız oyuncuları Janset ve Hakan Yılmaz yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin birbirini çok seven ama evliliklerini yürütemeyip ayrılma kararı veren Berna ve Teoman karakteriyle gönüllere taht kuran oyunculardan birlikte duygulandıran paylaşım geldi.
"YILLAR SONRA" NOTUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından Hakan Yılmaz ile fotoğraflarını paylaşan Janset, "Yıllar sonra", "canlı tb" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni yağdı. Oyuncu Janset'in gönderisine diziye sonradan "Berna" karakteriyle dahil olan Ayşe Tolga da yorum yaptı.
İşte hayranlarını geçmişe götüren Janset'in o paylaşımı;
YORUMLAR (18)
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gerçekten de çok güzel bir diziydi, son derece güncel ve doğal bir diziydi. . . yedi numara, yarım elma ve ayrılsak da beraberiz hepsi de güzeldi. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Unutulmaz harika bir diziydi .Yırttık abicim diyen Feridun ,laptop Recai gerçekten özledik onları.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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masum yıllar esprili yıllar. art niyetsiz toplum yılları.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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güzeldi eskilerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Çok başarılı bir diziydi, toplumun ihtiyacı var böyle dizilere, sevgiyle kalın. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır