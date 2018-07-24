"Ayrılsak da Beraberiz"in Berna ve Teoman'ı Yıllar Sonra Bir Arada

Bir dönem izleyenleri ekrana kitleyen fenomen dizi Ayrılsak da Beraberiz dizisinin yıldız oyuncuları Janset ve Hakan Yılmaz yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin birbirini çok seven ama evliliklerini yürütemeyip ayrılma kararı veren Berna ve Teoman karakteriyle gönüllere taht kuran oyunculardan birlikte duygulandıran paylaşım geldi.

"YILLAR SONRA" NOTUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından Hakan Yılmaz ile fotoğraflarını paylaşan Janset, "Yıllar sonra", "canlı tb" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni yağdı. Oyuncu Janset'in gönderisine diziye sonradan "Berna" karakteriyle dahil olan Ayşe Tolga da yorum yaptı.

İşte hayranlarını geçmişe götüren Janset'in o paylaşımı;