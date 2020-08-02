Ayrılmak isteyen sevgiliye 3 bıçak darbesine, 10 yıl 10 ay hapis BURSA'da, evli olduğunu öğrenince ilişkisini bitirmek isteyen Hülya Nurkaya'yı (51), bıçaklayarak yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden Zahit Yıldırım (45) tutuklu olarak yargılandığı davada kendisini, "Hülya evli olduğumu biliyordu.

BURSA'da, evli olduğunu öğrenince ilişkisini bitirmek isteyen Hülya Nurkaya'yı (51), bıçaklayarak yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden Zahit Yıldırım (45) tutuklu olarak yargılandığı davada kendisini, "Hülya evli olduğumu biliyordu. Eşime karşı vicdan azabı duyduğumdan dolayı Hülya'dan ayrılmak istedim. Ailem beni terk etti, beraatimi istiyorum" diye savundu. Yıldırım, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki Hülya Nurkaya'ya ait tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Hülya Nurkaya, sevgilisi Zahit Yıldırım'ın evli olduğunu öğrenince ilişkisini bitirmek istedi. Ancak Yıldırım, Nurkaya'nın peşini bırakmadı. Tuhafiye dükkanına gelen Yıldırım ile Nurkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zahit Yıldırım, Hülya Nurkaya'yı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak, yaraladı.

Ardından da aynı bıçak ile intihar girişiminde bulundu.İhbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan ikili tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Zahit Yıldırım, sevk edildiği adliyede, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.'TEKRAR ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM'Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık Zahit Yıldırım, cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Hülya Nurkaya'nın avukatı Şeyda Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Duruşmada, olaydan sonra 35 yıllık iş yerini kapattığını ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan Hülya Nurkaya, "Sanık beni uzun süre takip edip, cep telefonuma gönderdiği mesajlarla rahatsız etti. Evimin ve iş yerimin önüne gelerek, takip etti. Olay günü, iş yerini açtığım sırada arkamdan içeri girdi. Kollarımı tutup, sağ karın boşluğuma bıçakla vurdu. Aldığım darbe sonucu yere düştüm. Bıçaklamaya devam etti. Kalbime aldığım bıçak darbesinden sonra sol kolumu kalbimin üzerine koyarak, ikinci darbeyi önledim. Karın boşluğuma bıçak darbelerini vurmaya devam etti. Bağırmam üzerine komşularım gelerek, elinden kurtardılar. Beni öldürmeye çalıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bana tekrar zarar vermesinden korkuyorum" dedi.BERAATİNİ İSTEDİ Tutuklu sanık Zahit Yıldırım ise gözyaşı dökerek, "Hülya'nın dükkanına geleceğimden haber i vardı. Tasarlayarak hareket etmedim. Evli olduğunu biliyordu. Eşime karşı vicdan azabı duyduğumdan, kendisinden ayrılmak istemiştim. Kabul etmedi. Ailem beni terk etti. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.Sanık avukatı Eser Kumtaş da "Sanığın tasarlama suçlamasını kabul etmiyoruz. Ayrıca bu yönde bir delil yoktur. Sanık, katılanın çantasından bir şey çıkardığını söylemiştir. Tanıklar, katılanın kim tarafından bıçaklandığını görmemiştir. Sanığın beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zahit Yıldırım'ı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 13 yıla düşürdüğü cezayı, iyi hal indirimiyle de 10 yıl 10 ay hapis cezasına çevirdi.

Kaynak: DHA