Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım Kendisini "devletin gizli ajanı", "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağ kolu", "özel harekatçı" gibi gösteren bir kişi, birlikte olduğu kadını tehdit etti ve talihsiz kadının ailesini dolandırdı. Konunun Bakan Soylu'ya ulaşmasının ardından; emniyet, bakanın talimatıyla harekete geçti ve dolandırıcı şahsı yakalayarak tutukladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la fotoğraf çekilen bir kişinin, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ve ailesini "Devletin gizli ajanıyım" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin haberine göre, eski sevgilisine ölüm tehditlerinde bulunan şahıs, kadının ailesini de tehdit yoluyla dolandırarak para ve altınlarını aldı.

"DEVLET ÜSTÜNÜ ÖRTER"

Kadın ve ailesinin şikayetleri üzerine, "Öldürürüm seni, devlet benden vazgeçmez, Cumhurbaşkanı beni sever. Üstünü örterler" şeklinde tehditlerde bulunan şahısla ilgili olarak Bakan Soylu'nun devreye girdiği, şahsın gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirildi.

"AYRILIRSAM AİLEMİ YOK EDECEKMİŞ"

Genç kızın yaşananları arkadaşına, "Çok korkuyorum. Canıma tak etti. Beni tehdit etti. Ondan ayrılırsam ailemi yok edecekmiş. En son bir video gönderdi ki Cumhurbaşkanımızla arkadaş gibi konuşuyorlar. Öldürecek bu beni" şeklinde yakındığı öğrenildi.

"MERAK ETME KIZIM BEN BAKIYORUM"

Olayın ardından talihsiz kadının arkadaşı durumu yetkililere bildirdi. Öte yandan Şahsın Cumhurbaşkanı ile konuştuğu video montaj çıktı. Olayın Bakan Soylu'ya ulaşmasının ardından Soylu talihsiz kadını arayarak, "Kızım, ben Süleyman Soylu'yum. Sizin şikâyetiniz ulaştı. Merak etme kızım ben bakıyorum" ifadelerini kullandı. Genç kadın Soylu'ya, "Sayın Bakanım, hayatım gitti. Ailemiz perişan. İstanbul'dan Bolu'ya kaçtım. Çok korkuyorum" şeklinde yanıt verdi.

TUTUKLANDI

Soylu telefon konuşmasının ardından talimat verdi ve emniyet güçleri dolandırıcı sahtekar şahsı kıskıvrak gözaltına aldı.Genç kızın hayatını zehir eden, ailesini perişan eden, parasını, altınını çalan sahtekâr çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan Soylu, böyle sahtekarların olduğunu ve bu durumla karşılaşanların kendisine intikal ettirilmesi uyarısında bulundu.