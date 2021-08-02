Ayrı odalardan yazışıyoruz! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı
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Ayrı odalardan yazışıyoruz! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı

Ayrı odalardan yazışıyoruz! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kendisi de test yaptıran oyuncu, aynı evde yaşadığı kızına sonucun negatif çıktığını mesaj atarak söyledi.

Kendisi de test yaptıran oyuncu, aynı evde yaşadığı kızına sonucun negatif çıktığını mesaj atarak söyledi.

O mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Dermancıoğlu, açıklama kısmına şöyle yazdı: "Anne kıza 'Negatif çıktım' diyor, kızın cevabı: 'Ooo aslan parçası.' Ne zaman büyüdü? Ne zaman arkadaş olduk?"

Kaynak: Hürriyet

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Ayrı odalardan yazışıyoruz! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı - Haberler Magazin
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