Aynı yönde giden araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da aynı yönde giden minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
22.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:37
Antalya'da aynı yönde giden minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı'nda seyreden Yaşar Çakar'ın (68) kullandığı 07 HR 824 plakalı minibüs ile Muharrem Mert (46) idaresindeki 07 FAH 82 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki Süleyman Düdükçü ile sürücü Çakar hafif yaralandı.
Kazanın ardından aracından çıkmakta güçlük yaşayan Çakar, polislerin yardımıyla çıkabildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, orta şeritte seyir halindeyken sağ şeritte seyreden araçla çarpıştıklarını ve minibüsün refüje savrulduğunu söyledi.
Kaynak: AA