Aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
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Aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı

Amasya'da aynı bölgede iki gün arayla orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı.

02.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:15

Amasya'da aynı bölgede iki gün arayla orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı.

Karakese köyündeki ormanlık alanda yeniden yangın çıktığı ihbarını alan Orman Bölge Müdürlüğü ve Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangın çıkmasına yol açtıkları iddiası ile iki çoban jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakese köyündeki ormanlık alanda 31 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve 20 orman işçisinin müdahalesiyle aynı gün söndürülmüştü.

Yangında 3 hektarlık alan zarar görmüş

Aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı

Kaynak: AA

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