AYNI SOKAKTA 2 BİNADA 4 SAAT ARAYLA YANGIN: 1 YARALI

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da bir sokakta 4 saat arayla yanyana 2 binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasara neden olan yangında alevlerden kurtulmak isteyen ev sahibi 1 kişi, pencereden atlayarak yaralandı.

İlkadım ilçesi Mahmut Kavas Sokak'ta dün akşam 19.30 sıralarında E.K.'ye (48) ait 2 katlı evde, iddiaya göre söndürülmeyen sigara izmariti halıyı tutuşturunca yangın çıktı. Duman ve alevler içinde kalan E.K. pencereden atladı. Beton zemine başını çarpan E.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik uğraşları sonucu alevler söndürüldü.

AYNI SOKAKTA 2'İNCİ YANGIN

Aynı sokakta saat 23.30 sıralarında E.K.'nin yanan evi yanında boş haldeki 3 katlı binada da, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasara neden olan yangın, sokağa ikinci kez gelen ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Polis yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.