Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
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Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için oğlu Can Alex ile birlikte kendisini evinde izole eden oyuncu Esra Akkaya, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için göz yaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
08.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:01

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. Salgından kendini korumak isteyen her vatandaş gibi bazı ünlü isimler de, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecine rağmen kendilerini evinde izole etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de 50 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya.

Koronavirüs yüzünden uçuşlar iptal edilmeden kısa süre önce annesi ve oğlu ile birlikte İngiltere'den Türkiye'ye gelen Akkaya, Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için göz yaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI: AMAN DİYEYİM

Takipçilerini benzer hataya düşmemeleri konusunda uyaran Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.

"ÇOK CİDDİ RİSKLERİ VAR"

Vatandaşları maske kullanımı konusunda uyaran Esra Akkaya, "Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı

"MASKENİN FAYDASI VAR AMA CİDDİ RİSKLERİ DE VAR"

50 yaşındaki oyuncu, "Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada, ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim. Maskenin herhalde bir sürü faydası var ama ciddi riskleri de var" ifadelerini kulandı.

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
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