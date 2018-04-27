Aynı Kuyuda Boğulan Çocuklar Yan Yana Defnedildi

Gaziantep'e hayvan otlatmak için gittikleri meradaki su kuyusunda boğulan iki çocuk yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yaycı Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kaya ve Berat Taş isimli iki arkadaş okuldan çıktıktan sonra kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanların köye dönmesine rağmen çocukların eve gelmemesi üzerine arama yapan aileler jandarmaya haber verdi. İki çocuğun cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen cenazeler, öğle namazının ardından Yaycı Cami'de kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. İki arkadaş, dualarla yan yana defnedildi. - GAZİANTEP