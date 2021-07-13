Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Aşkın Tarifi dizisinde başrol oynayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün sosyal medyada açtığı canlı yayındaki samimi halleri sosyal medyada gündem oldu. Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun partneriyle gören sevenleri, "Çok samimisiniz, Neslihan'ın yerine kıskandım" yorumları yaptı.

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

"KADİR'E EVLİ OLDUĞU HATIRLATILMALI"

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı

"BEN SİNİR OLDUM NE OLDU BÜYÜK AŞKINA"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.

Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Deniz Akkaya Melisa Döngel
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:27:15. #1.15#

title