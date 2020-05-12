Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
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Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara

Balıkesir'de 30 metre aralıkla iki ayrı su tesisatı dükkanı işleten kardeşler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
12.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:10

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kasaplar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yaklaşık 30 metre aralıklı iki ayrı su tesisatı dükkanı işleten kardeşler Metin G. (49) ile Murat G. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat G, yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Metin G. ve yengesi N.G'yi (48) vurdu. Metin G'nin yanında bulunan T.D. de tabancayla Murat G'ye ateş etti.

YARALANAN KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Kavgada yaralanan iki kardeş ile N.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Metin G'nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi N.G'nin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara

Kaynak: AA

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