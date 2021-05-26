Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu
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Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu

Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, bir dizi kalp problemleriyle dünyaya gelen 10 aylık Yılmaz Tarğıl, özel bir hastanede aynı anda gerçekleştirilen 3 operasyon ile sağlığına kavuştu.

DENİZLİ'de, bir dizi kalp problemleriyle dünyaya gelen 10 aylık Yılmaz Tarğıl, özel bir hastanede aynı anda gerçekleştirilen 3 operasyon ile sağlığına kavuştu. Yılmaz bebeğin, kalbindeki delik kapatıldı, aort damarındaki darlık giderildi, kalbindeki ters yerde olan damarı doğru yere takıldı.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Hatice Tarğıl (31) ve belediyede taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Hüseyin Tarğıl (37) çiftinin Özel Sağlık Hastanesi'nde, 10 ay önce erkek bebekleri Yılmaz dünyaya geldi. Bir süre sonra çiftin bebeğinin kalbinde sorun olduğu belirlendi. Tarğıl çifti, bebeklerini aynı hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde, bebeğin kalbinde delik, kalpten çıkan ana atardamarında darlık olduğu ve normal insanlara göre kalbin sol karıncıktan çıkması gereken ve akciğere giden ana aort damarının, sağ karıncıktan çıktığı için vücudunda kirli kan dolaştığı tespit edildi. Yılmaz bebeğin bu nedenle vücudunda morarmalar olduğu ve her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU Yılmaz Tağrıl, iki hafta önce Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından ameliyata alındı. Bir süre gözlem altında tutulan Yılmaz bebek, taburcu oldu.'KALBİNDE TÜNEL AÇTIK'Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ünal Açıkel, Yılmaz bebekteki rahatsızlığın yeni doğan bebeklerde ender görülen bir durum olduğunu belirterek, "Normalde kalpten iki ana damar çıkar. Sağ karıncıktan çıkan atardamar kanı akciğere taşır. Akciğerde temizlenen kan kalbin sol karıncığa gelir ve oradan da aort atardamarıyla çıkarak temiz kanı vücuda pompalar. Hastamızda ise hem aort damarı hem de akciğer ana atardamarı ikisi de sağ karıncıktan çıkıyordu. Ek olarak damarında da çok darlık ve kalbinde de delik vardı. Hastamız vücudunda kirli kan dolaştığı için zaman zaman kandaki oksijen düşüklüğüne bağlı ataklar geçiriyordu. Ameliyatı yaptık. Kalbinde tünel açarak ters yerde olan damarını sol karıncığa yerleştirdik. Kalbindeki deliği kapatıp, damarındaki darlığı ise sentetik yamayla genişlettik. Bebek hastamız ağır bir ameliyat geçirdi ancak şimdi çok rahat. Ameliyat olmasaydı kriz esnasın da kalp durması yaşayabilirdi" dedi.

Hatice Tarğıl, bebeğinin hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini, sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu
Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu
Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu
Aynı anda 3 ameliyat geçiren 10 aylık Yılmaz bebek, sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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