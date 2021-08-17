Aynı aileden 9 mezar yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı

17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıl dönümünde, deprem şehitliğinde yan yana bulunan aynı aileden 9 kişinin mezarında hepsinin ölüm tarihinin aynı olması, felaketi gözler önüne serdi.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıl dönümünde, afet günü hayatını kaybeden vatandaşlar Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığında mezarları başında anıldı.

AYNI AİLEDEN 9 KİŞİNİN MEZARI YAN YANA

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarını dualarla andı. Mezarlıkta aynı aileden 9 kişinin yan yana defnedildiği mezarların hepsinin üzerinde ölüm tarihinin 17 Ağustos 1999 olması ise 22 yıl önceki felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.

Depremde hayatını kaybeden Tekiner ailesinden 9 kişinin mezarının yan yana olması, görenleri de şaşırtıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı