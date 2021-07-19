Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp
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Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp Amasya Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu.

Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp

AMASYA - Amasya Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sırasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Amasya Belediyesi itfaiye su altı ekipleri ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı. Kayıp vatandaşların yakınları baraj gelerek çalışmaları endişeyle izliyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.

Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp
Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp
Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp
Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
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