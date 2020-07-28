Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
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Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor

Dünyanın en benzer ikizleri diye bilinen Anna ve Lucy DeCinque, ortak erkek arkadaşlarından aynı anda hamile kalmayı planladıklarını dile getirdiler.

28.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:29

Dünyanın en benzer ikizleri olarak bilinen Anne ve Lucy DeCinque, aynı adamla sevgililer. İkizler ortak sevgililerinden aynı anda hamile kalmayı planladıklarını açıkladı.

Avustralya'nın Perth şehrinde 39 yaşındaki partnerleri Ben'le birlikte yaşayan ikizler, This Morning programına video konferans yöntemiyle konuştu ve hamileliği beraber yaşamak istediklerini söyledi.

İkizlerden Lucy, "Hamileliği birlikte deneyimlemek istiyoruz, hayattaki her şeyi birlikte yaşamak istiyoruz, birlikte yaşlanıp birlikte öleceğiz" dedi.

Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor

TÜP BEBEK YÖNTEMİNE BAŞVURACAKLAR

Ayrıca ikizler aynı anda hamile kalabilmek için tüp bebek yöntemine başvurabileceklerini ve "yumurtalarını aynı anda dondurabileceklerini" söyledi.Olabildiğince "özdeş" görünmeye çalışan kız kardeşler, "mutlu ve sağlıklı olduğu sürece" farklı cinsiyetten çocuklara sıcak baktıklarını da ifade etti.

Independent Türkçe'de yayımlanan habere göre; Anna ve Lucy'nin daha önce farklı erkek arkadaşları vardı ama ikizler şimdi Ben'i paylaşmanın kendilerini çok daha mutlu ettiğini iddia ediyor.

Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor

"ARAMIZDA HİÇ KISKANÇLIK YOK"

Lucy konuyla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı:

"Eskiden farklı erkek arkadaşlarımız vardı ama aramızdaki bağı anlamadılar. Erkek arkadaşımız, bizi anlıyor ve olduğumuz gibi kabul ediyor. O bize eşit davranıyor. İlk günden beri bize eşit yaklaşıyor. Aramızda hiç kıskançlık yok"

Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
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