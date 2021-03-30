AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye kapatma talep edilen iddianamesini inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sundu. Raportör usuli eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyi sunmuştu. İddianamede, "HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesi raportörü tarafından iade edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İddianamenin kabul edilmesi halinde HDP, ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek. Parti ön savunmaya ilişkin sürenin uzatılması için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

GÖRÜŞ HDP'YE GÖNDERİLECEK

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 KİŞİLİK HEYET KARARA BAĞLAYACAK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DEN YAYIMLANACAK

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.