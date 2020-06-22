AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Selahattin Demirtaş için 'hak ihlali' kararına çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki birçok konu başlığına değinen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Selahattin Demirtaş hakkında vardığı hak ihlali kararına da zehir zemberek sözler sarf etti. Bahçeli, "Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye bölücü terörden on yıllardır muzdariptir. Aziz milletimiz bu kanlı musibetin ağır sonuçlarına direkt muhataptır. Komşu ülkelere hâkimiyet kuran istikrarsızlık ve iradesizlikten dolayı Türkiye çok yönlü tehdit kıskacına maruzdur.

"AYM'NİN KARARI TEHDİTLERE MÜSAİT ORTAM AÇMAKTADIR"

Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır.

Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir. 17 Haziran 2020'de Şırnak'ın Cudi Dağı Bölgesi'nde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, iş makinelerine yakıt taşıyan bir kamyonetin içindeki dört işçimiz şehit edilmiştir.

"TÜRKİYE BU KEPAZELİĞİ AFFETMEYECEK"

Pençe operasyonları esnasında şehit olan evlatlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür.

Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir. Sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek sakat ve skandal bir tertiptir. Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir."