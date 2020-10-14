AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir?
İlk olarak 9 Temmuz 1961 yılında kurulan Anayasa Mahkemesi kimlerden oluşur? AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir? Anayasa Mahkemesi kuruluş amacı nedir?
Anayasa Mahkemesi ( AYM ) 15 üyeden oluşur? Peki,Anayasa Mahkemesi kimlerden oluşur? AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir? Anayasa Mahkemesi kuruluş amacı nedir? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
ANAYASA MAHKEMESİ TARİHİ NEDİR?
9 Temmuz 1961 tarihinde halk çoğunluğu tarafından kabul edilen Anayasa gereğince; 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" 25.4.1962 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Yasa'nın yürürlük tarihini düzenleyen 59. maddesinde belirtilen, "Bu Kanun 25 Nisan 1962 tarihinde yürürlüğe girer" ifadesine göre, 25 Nisan 1962 tarihinde kuruldu.
1961 Anayasası ile sağlanan 'hukuk devleti' 'yargı bağımsızlığı' ilkeleri ile güvence altına alınan Anayasa Mahkemesi'nin temel görevleri anayasa ile belirlendi. Daha sonrasında 1982 Anayasası'nda da biraz daha daraltılarak korundu. 12 Eylül 2010'da yapılan Türkiye anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesi ile Mahkeme üye sayısı artırıldı ve bireysel başvuru yapma hakkı verildi.
ANAYASA MAHKEMESİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?
Arnavutluk
Angola
Ermenistan
Avusturya
Azerbaycan
Başkurdistan (Rusya federasyonu)
Belarus
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Birmanya
Şili
Kolombiya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Çekoslovakya
Ekvador
Mısır
Fransa
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Endonezya
İran
İtalya
Ürdün
Kosova
Kırgızistan
Letonya
Litvanya
Moldova
Moğolistan
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Güney Afrika
Güney Kore
İspanya
Çin Cumhuriyeti (Tayvan)
Tayland
Türkiye
Uganda
Ukrayna
ANAYASA MAHKEMESİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gizli oylamayla; iki üyeyi Sayıştay'ın kendi üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden seçer.
ANAYASA MAHKEMESİ KURULUŞ AMACI NEDİR?
Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.