AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir?

İlk olarak 9 Temmuz 1961 yılında kurulan Anayasa Mahkemesi kimlerden oluşur? AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir? Anayasa Mahkemesi kuruluş amacı nedir?

Anayasa Mahkemesi ( AYM ) 15 üyeden oluşur? Peki,Anayasa Mahkemesi kimlerden oluşur? AYM nedir? AYM neyin kısaltmasıdır? Anayasa Mahkemesi bulunan ülkeler hangileridir? Anayasa Mahkemesi kuruluş amacı nedir? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ANAYASA MAHKEMESİ TARİHİ NEDİR?



9 Temmuz 1961 tarihinde halk çoğunluğu tarafından kabul edilen Anayasa gereğince; 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" 25.4.1962 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Yasa'nın yürürlük tarihini düzenleyen 59. maddesinde belirtilen, "Bu Kanun 25 Nisan 1962 tarihinde yürürlüğe girer" ifadesine göre, 25 Nisan 1962 tarihinde kuruldu.

1961 Anayasası ile sağlanan 'hukuk devleti' 'yargı bağımsızlığı' ilkeleri ile güvence altına alınan Anayasa Mahkemesi'nin temel görevleri anayasa ile belirlendi. Daha sonrasında 1982 Anayasası'nda da biraz daha daraltılarak korundu. 12 Eylül 2010'da yapılan Türkiye anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesi ile Mahkeme üye sayısı artırıldı ve bireysel başvuru yapma hakkı verildi.

ANAYASA MAHKEMESİ BULUNAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Arnavutluk

Angola

Ermenistan

Avusturya

Azerbaycan

Başkurdistan (Rusya federasyonu)

Belarus

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Birmanya

Şili

Kolombiya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Çekoslovakya

Ekvador

Mısır

Fransa

Gürcistan

Almanya

Yunanistan

Macaristan

Endonezya

İran

İtalya

Ürdün

Kosova

Kırgızistan

Letonya

Litvanya

Moldova

Moğolistan

Peru

Polonya

Portekiz

Romanya

Rusya

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Güney Afrika

Güney Kore

İspanya

Çin Cumhuriyeti (Tayvan)

Tayland

Türkiye

Uganda

Ukrayna

ANAYASA MAHKEMESİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gizli oylamayla; iki üyeyi Sayıştay'ın kendi üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden seçer.

ANAYASA MAHKEMESİ KURULUŞ AMACI NEDİR?

Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.