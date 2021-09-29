AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI - Haberler
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AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde barajdan etkilenen bölgede oturanlar için yapılan konutlardan, çeşitli nedenlerle aile olma vasfını kaybeden bekarların yararlandırılmaması üzerine Nuriye Arpa'nın bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, uygulamanın eşitlik ve mülkiyet hakkına...

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde barajdan etkilenen bölgede oturanlar için yapılan konutlardan, çeşitli nedenlerle aile olma vasfını kaybeden bekarların yararlandırılmaması üzerine Nuriye Arpa'nın bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, uygulamanın eşitlik ve mülkiyet hakkına aykırı olduğuna karar verdi. Arpa'nın avukatı Alaaddin İraz, "Nihai karar, hak kaybı yaşayan 17 kişi için de emsal oldu. 2018 yılında yaptığımız başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla mağduriyetler giderilecek" dedi.

Hasankeyf ilçesinde yeni yerleşim biriminde barajdan etkilenen bölge sakinleri için yapılan konutlardan yararlanamayan bekarlara, AYM'den iyi haber geldi. Birlikte yaşadığı anne ve babası hayatını kaybedince aile olma vasfını yitiren Nuriye Arpa'nın 2018'de yaptığı bireysel başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, uygulamanın eşitlik ilkesine ve mülkiyet hakkına aykırı olduğuna karar verdi.

Batman İdare Mahkemesi'nin davacı aleyhine karar vermesi üzerine AYM'ye başvurduklarını belirten Arpa'nın avukatı Alaaddin İraz, "AYM'nin kararından sonra dava Batman İdare Mahkemesi'nde tekrar görülecek. Ama dosya üzerinden karar çıkmasını bekliyoruz. Şu an 17 kişiden 14'ü için davamızı açtık" dedi.

Avukat İraz, "Bu kapsamda Hasankeyf ilçemizde yaşayan 17 mağdur kişi bulunmaktadır. Bu kişiler, nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere doğumundan bugüne değin Hasankeyf ilçesinde aile bireyleri ile birlikte ikamet etmiş olup bugüne değin herhangi bir evlilik yapmamışlardır. Aile kökü itibarıyla mukimi bulundukları ilçede kendilerine herhangi bir hak ihdas edilmemesi hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmıyordu. Yüksek mahkeme de bu yönde karar verdi" diye konuştu.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Anayasa Mahkemesi'nin 'hüküm' bölümünde şu görüşlere yer verildi:

"Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 35. Maddesi'nde düzenlenen 'mülkiyet hakkı' olarak Anayasa'nın 10. Maddesi'nde güvenceye alınan 'ayrımcılık' yasağının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Batman İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, başvurucunun tazminat talebinin reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Arif ARSLAN/HASAKEYF (Batman), (DHA)-

AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI

AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI

AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI

AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI
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Haber: AYM: BEKARLARIN KONUT HAKKINDA YARARLANDIRILMAMASI EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKKINA AYKIRI - Haberler
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