AYM Başkanı Arslan: "Bireysel başvurunun amacı hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik...

AYM Başkanı Arslan: "Bireysel başvurunun amacı hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA
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