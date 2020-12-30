AYLİN SÖZER'İN ÖĞRENCİLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AYLİN SÖZER'İN ÖĞRENCİLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

30.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:54
AYLİN SÖZER'İN ÖĞRENCİLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHAMaltepe'deki evinde feci şekilde öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer için bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde öğrencileri 'Erkek Şiddetine Hayır' diyerek eylem yaptı.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA

Maltepe'deki evinde feci şekilde öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer için bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde öğrencileri 'Erkek Şiddetine Hayır' diyerek eylem yaptı.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencileri bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde basın açıklaması yapıldı. Öğrenciler "Yaşamak İstiyoruz", "Bu Ülkede Bir Kadın Yakılarak Öldürüldü", "Kadın Cinayetleri Bir An Önce Son Bulsun" yazılı dövizlerle Aylin Sözer öldürülmesini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ilgar Jahet, "Aylin Sözer hocamız bir cani tarafından katledildi. Bu durumun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Aylin hocamızın bizlere dersi olduğu saatte acı haberi aldık. Hayattan koparılan kadın bizim hocamız. Aylin hocamız ve daha niceleri için burada toplandık. Aylin hocamız kameraya gülümseyerek bizlere ders anlatacaktı. Hocamızın öldürülmesi ne ilk ne de son. Türkiye'de her gün birçok kadın şiddete, istismara tacize ve tecavüze uğruyor. Genç kadınlar parlak hayallerimizin ve hedeflerimizin doğrultusunda ilerlemek isterken her gün bir caninin katlettiği kadın olmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Görüntü dökümü: -----------------Öğrenci eyleminden detaylar-Öğrencilerden detaylar-Basın açıklaması-Genel ve detay

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Eser Yenenler Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Metin Oktay Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AYLİN SÖZER'İN ÖĞRENCİLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:07:35. #1.15#
title