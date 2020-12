AYLİN SÖZER'İN ÖĞRENCİLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Maltepe'deki evinde feci şekilde öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer için bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde öğrencileri 'Erkek Şiddetine Hayır' diyerek eylem yaptı.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencileri bugün çalıştığı üniversitenin kampüsünde basın açıklaması yapıldı. Öğrenciler "Yaşamak İstiyoruz", "Bu Ülkede Bir Kadın Yakılarak Öldürüldü", "Kadın Cinayetleri Bir An Önce Son Bulsun" yazılı dövizlerle Aylin Sözer öldürülmesini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ilgar Jahet, "Aylin Sözer hocamız bir cani tarafından katledildi. Bu durumun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Aylin hocamızın bizlere dersi olduğu saatte acı haber i aldık. Hayattan koparılan kadın bizim hocamız. Aylin hocamız ve daha niceleri için burada toplandık. Aylin hocamız kameraya gülümseyerek bizlere ders anlatacaktı. Hocamızın öldürülmesi ne ilk ne de son. Türkiye'de her gün birçok kadın şiddete, istismara tacize ve tecavüze uğruyor. Genç kadınlar parlak hayallerimizin ve hedeflerimizin doğrultusunda ilerlemek isterken her gün bir caninin katlettiği kadın olmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

